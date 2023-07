Genoa, Retegui: "Avevo altre offerte, ma ho scelto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, il neo acquisto del Genoa Mateo Retegui, accostato anche a Lazio e Inter, si è presentato: “Essere qui per me è un sogno e un onore. Avevo altre offerte, ma venire a Genova era la decisione migliore sia per me che per la mia famiglia. Considerando poi che un mio bisnonno era genovese, il destino voleva che venissi qui“. L’argentino ha poi aggiunto: “Mancini? Non ho ancora parlato con lui, ma ringrazio lui e lo staff della Nazionale: hanno sempre avuto buone parole per me. Voglio segnare tanti gol e dimostrare di essere all’altezza del club. Serie A? Sono consapevole che si tratta di un campionato diverso rispetto a quello argentino“.