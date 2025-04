Genoa, Vieira a un passo dalla Roma? Il tecnico: "Posso dire che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo il derby, in casa Roma l'attenzione è massima anche per sapere chi sarà il nuovo allenatore dei giallorossi nella prossima stagione. Mister Ranieri ha già annunciato che andrà via a fine stagione e, tra i tanti nomi delle ultime settimane, è spuntato anche quello dell'attuale tecnico del Genoa Vieira.

Proprio il mister dei Grifoni ha voluto fare chiarezza sulla questione nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Verona: "Il futuro è sempre una cosa molto difficile nel calcio. Perché sappiamo tutti che la vita di un allenatore è nei 95 minuti. La cosa più importante è essere concentrati sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Abbiamo un nuovo presidente, abbiamo i tifosi che sperano di vedere il Genoa in Serie A anche l'anno prossimo. Matematicamente non è ancora raggiunto nulla e fino a questo non voglio perdere energia. La cosa che posso dire a voi è che io non ho assolutamente mai parlato con nessun altro club".