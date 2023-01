Genoa Women, cambio in panchina: esonerato Oneto, arriva un ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Genoa Women non se la sta passando bene in campionato. Le rossoblu sono terzultime in classifica in Serie B e rischiano la retrocessione in C. La società per dare uno scossone ha deciso di esonerare Marco Oneto, forte anche del pareggio nell'ultima giornata con la Ternana Women. Al suo posto è stato chiamato Antonio Filippini che è riuscito a liberarsi dalla Pro Sesto per accettare l'incarico. L'ex centrocampista ha giocato con la Lazio nella stagione 2004/05 e ora tornerà a Formello da avversario: la sfida con la Lazio Women è in programma il 12 marzo.