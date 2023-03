Gentiletti: “Lasciai la Lazio per Lotito. Non ero tranquillo. Pioli e Inzaghi…”

TUTTOmercatoWEB.com

Santiago Gentiletti, ex difensore della Lazio, si è raccontato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’. Una lunga intervista in cui ha ripercorso tappe importanti della sua carriera e parlato della sua nuova vita lontano dal campo, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Prima di affrontare il presente però, è doveroso fare un salto nel passato soffermandosi sull’arrivo nella Capitale, poi l’esordio con la maglia biancoceleste e al pesante infortunio. Senza dimenticarsi dei tifosi per i quali nutre un grande affetto, di Pioli, Inzaghi e soprattutto Lotito. Queste le parole: “A Roma mi sono trovato bene, nonostante la lingua diversa. Mi manca la cucina, in pochi posti si mangia così bene. Il mio piatto preferito resta la pasta cacio e pepe: spettacolare. Il San Lorenzo voleva che restassi altri 6 mesi per giocare il Mondiale per Club, io ero nel miglior momento della mia carriera e arrivai alla Lazio con molte aspettative. Avevo parlato anche col Tata Martino perché voleva convocarmi nella Selección. Sono stati anni meravigliosi alla Lazio, nonostante l’infortunio al ginocchio”

INFORTUNIO - “Non mi ero mai infortunato prima. Durante il periodo di recupero ho sempre pensato a tornare in campo, mai a quello che avevo perso. Rientrai e segnai contro la Sampdoria, nello stesso stadio dove mi ero infortunato. Il bello del calcio”

PIOLI E INZAGHI - “Ricordo che nelle settimane precedenti avevo detto a Stefano che ancora non mi sentivo pronto per giocare. Prima di quella partita con la Samp invece gli dissi che stavo bene, mi sentivo ‘barbaro’, ma la decisione finale era la sua. Aveva giocato nella mia stessa posizione ed è stato importante averlo come primo allenatore in Italia: mi ha semplificato le cose. Alla fine del 2015 ho avuto un nuovo problema al ginocchio, e poi c’è stato il cambio di allenatore. Con Simone Inzaghi ho avuto un rapporto meraviglioso. Già quando allenava la Primavera era spesso a vedere i nostri allenamenti. Si è meritato la carriera che sta facendo e lo ha dimostrato sia con la Lazio che con l’Inter”

LOTITO - “Andai al Genoa per un problema personale con Lotito, punti di vista differenti…Se dovevo continuare nella Lazio dovevo farlo nel miglior modo e sentendomi tranquillo. In quel momento non lo ero, nonostante Inzaghi insistesse per farmi restare. Lotito è un personaggio particolare, con aspetti positivi e negativi come tutte le persone. Aveva i suoi modi di vedere le cose e io non ero d’accordo con lui, ma se un giorno lo dovessi rincontrare lo saluterei come qualsiasi persona che ho conosciuto in passato. Non capivo il perché dei ritiri punitivi. Per me non hanno logica. Un’incoerenza totale, non è che se mi punisci vado in campo e vinco. Sono andato in Spagna, ad Albacete, e lì ci ritrovavamo direttamente per la partita quando giocavamo in casa. Ma capisco che siano culture diverse”

OPPORTUNITÀ - “Nessun rimpianto. Se potessi tornare indietro rifarei tutte le scelte, magari senza infortunarmi alla Lazio». Anche se una squadra che si era interessata e in cui gli sarebbe piaciuto giocare c’è. «Nel 2015 c’era stata la possibilità di andare all’Inter, ma alla fine non si è concretizzata. Sono felice della carriera che ho fatto. Ora sono concentrato sui miei figli e la mia famiglia, voglio aiutare i calciatori in situazioni personali e patrimoniali, perché sono aspetti che vengono molto spesso trascurati”

PRESENTE - “Io ho smesso nel 2021 e ho iniziato il corso da allenatore, ora mi sto concentrando soprattutto ad aiutare i calciatori in alcuni aspetti extracampo: sono l’ambasciatore di Libro de Pases, una StartUp creata da Juan Cruz Gotta. Partendo dal fatto che il 99% dei giovani non arriva in Primera, e che alcuni non diventano professionisti perché non hanno contatti, noi gli diamo questa opportunità: connettiamo i calciatori e i club. Un’app che sta crescendo molto grazie anche ai convegni con le varie società e WyScout. Lavoriamo in Sudamerica e Spagna, ma vogliamo arrivare anche in Italia”

