Germania, guai per Lehmann: ha minacciato il vicino con una motosega

In Germania sta facendo discutere la situazione in cui si è ritrovato l’ex portiere Jens Lehmann, oggi 54enne. L’ex numero uno, con un breve passato anche nel Milan, nei mesi scorsi era finito al centro delle cronache per aver minacciato un vicino di casa con una motosega. Il Tribunale tedesco ha emesso nelle scorse ore la sentenza, come si legge su corriere.it, con l’ex calciatore che dovrà pagare una multa di 420 mila euro.

Una decisione presa dal Tribunale di Starnberg, con la cifra che sarà “diluita” fino a 2mila euro al giorno, fino al momento in cui lo stesso Lehmann avrà saldato il conto. “Si è sempre dichiarato vittima, ma è un aggressore”, ha spiegato il giudice che ha seguito il caso. I fatti in questione come detto risalgono ad alcuni mesi fa, col portiere che si era scagliato contro il vicino di casa per via di alcuni lavori che avrebbero ostruito l’ingresso al garage. E nell’occasione Lehmann avrebbe appunto impugnato la motosega per minacciare e distruggere parte del garage della vittima, senza comunque ferirlo fisicamente.