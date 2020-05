Germania: il Lipsia riparte, 5-0 al Magonza

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Dopo il mezzo passo falso alla ripresa del campionato, il Lipsia torna alla vittoria con un netto 5-0 sul Magonza nel penultimo incontro della 27/a giornata di Bundesliga. Un successo che se non aiuta ad accorciare le distanze dalla capolista Bayern e dalla seconda in classifica Dortmund, entrambe vittoriose ieri, serve a tenere a bada le immediate inseguitrici, Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, che lottano con il Red Bull per un posto in Champions Protagonista della sfida è stato Timo Werner, autore di una tripletta. Il nazionale tedesco ha aperto le marcature all'11' e il Lipsia ha chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Poulsen (23') e Sabitzer (37'). Nella ripresa, Werner si è ripetuto al 3' e al 30', portandosi a quota 24 centri in campionato, a -3 dal leader Lewandowski. Dooo l'8-0 dell'andata a Lipsia, il Magonza si è ancora arreso alla squadra guidata da Julian Nagelsmann e ora, scivolato al quart'ultimo posto, rischia di essere risucchiato in zona retrocessione (ANSA).