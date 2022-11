Germania Mondiali | Flick è una furia: "La Fifa ci mette a tacere"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Era un segnale, un messaggio che volevamo lanciare. Volevamo trasmettere il messaggio che la Fifa sta invece mettendo a tacere". Il ct della Germania, Hansi Flick, ma messo per un momento da parte le preoccupazioni per la sconfitta col Giappone tornando a parlare del veto della Fifa alla fascia 'One Love' e dell'iniziativa dei suoi giocatori che prima del match si sono coperti la bocca durante la foto di gruppo, un gesto che secondo l'attaccante Kai Havertz, è stato "la cosa giusta da fare". Intanto, la federcalcio tedesca (Dfb) si è mossa per capire se sia legale la minaccia della Fifa di sanzionare i giocatori che indossino la fascia 'One Love'. "La Fifa ci ha proibito di utilizzare questo simbolo in favore della diversità e diritti umani - ha sottolineato il responsabile dei media della Dfb, Steffen Simon - e lo hanno fatto minacciando serie sanzioni sportive, senza specificarle. La federcalcio federale sta verificando se questa azione della Fifa fosse legale". Alla Bild, lo stesso Simon ha detto che sulla questione è stato contattato il Trbunale arbitrale dello sport (Tas) e di sperare che il capitano della Germania, Manuel Neuer, possa indossare la fascia 'One Love' per la seconda partita della sua squadra, domenica contro la Spagna. (ANSA).