Getafe, Bordalas incensa Greenwood: "Può giocare in qualsiasi club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mason Greenwood è stato un obiettivo concreto della Lazio in estate. Lotito voleva portarlo nella Capitale proprio nell'ultimo giorno di mercato ma alla fine i tempi stretti non hanno permesso di portare a termine l'operazione. Il calciatore ex Manchester United si è accasato quindi al Getafe dove sta avendo una vera e propria rinascita.

Di lui ha parlato proprio il tecnico degli spagnoli Bordalas: "Greenwood è un giocatore diverso, con tanto talento ma in questo calcio il talento non è la cosa principale. Ci vuole più lavoro che talento. Quando sarà al 100% potremo verificare il suo reale livello, anche se indubbiamente ha le caratteristiche per giocare in qualsiasi club".

"Eravamo fiduciosi, conoscevamo il livello che poteva raggiungere. Poter avere in squadra un giocatore di questo livello è complicato per un club come il Getafe, se non impossibile. Ma adesso, vista la situazione, puntiamo su di lui", ha concluso l'allenatore.