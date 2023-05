Ghoulam: "Spalletti saluta il Napoli, lui non è come Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 33 lunghi anni il Napoli è tornato sul tetto d'Italia. Una città intera è ormai in festa da diverse settimane ma in società la questione più importante è un'altra. Nonostante una stagione super, il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis sembra ridotto ai minimi termini. L'addio del tecnico toscano è dietro l'angolo così come confermato da lui stesso in conferenza stampa. Uno scenario che fino a qualche mese fa sembrava impensabile ma che potrebbe diventare presto realtà. Sulla situazione si è espresso anche l'ex Napoli Ghoulam che, a Sky Sport, ha messo a paragone Spalletti con Sarri: "Luciano è una persona più ‘ragionata’ di Sarri, se ha preso una decisione non torna indietro. Maurizio è molto più istintivo. Spalletti è molto sensibile come uomo. Anche il fatto che il presidente non sia andato ad Udine, magari, lo ha colpito. La PEC mandata prima di parlarne direttamente con lui, inoltre, non ha aiutato. Veniva definito un allenatore aziendalista, che seguiva prospettive societarie; che lui abbia problemi, beh, è strano. A lui dei soldi non interessa niente, fidatevi. Mi dà fastidio che la stampa parli di richieste salariali al rialzo".