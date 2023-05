Gianluca Rocchi sul razzismo: "Casi Lukaku-Vlahovic sono diversi, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Abbiamo fatto un incontro con i nostri arbitri e abbiamo dato indicazioni chiare. Se Lukaku è oggetto di razzismo non va ammonito, ma Massa non lo sapeva. Per l'arbitro sta provocando i tifosi, non sa del pregresso. Il caso Vlahovic è diverso, Doveri ha fatto di tutto per dare vicinanza al giocatore ma i calciatori devono anche darci una mano". Lo ha detto il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Abbiamo dato indicazioni di essere più stringenti per fermare la partita, non deve passare il messaggio che gli arbitri non vogliano combattere il razzismo, anche perché noi siamo i primi ad essere insultati figuriamoci se non ci mettiamo nei panni dei calciatori. Su Vlahovic l'arbitro ha fatto di tutto per evitare venisse denigrato, lo ha anche rincorso per evitare andasse sotto la curva, i calciatori devono darci una mano. Chiediamo ai calciatori di aiutarci se vedono l'arbitro che fa di tutto per dare un supporto".