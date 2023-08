Giannantonio: "Lazio attenta, in Champions le avversarie giocano come..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di RadioRadio, il giornalista sportivo Renzo Giannantonio è tornato sulla sconfitta di ieri della Lazio contro l'Aston Villa, che ha sconfitto la formazione allenata da Maurizio Sarri per tre reti a zero. Queste le sue parole: “L'anno scorso la Lazio in amichevole ha perso 4-1 contro il Genoa, una squadra all'epoca appena retrocessa in Serie B. Dal punto di vista dei meccanismi difensivi, soprattutto per una squadra che veniva da un campionato con 58 reti subite, quella sconfitta mise davvero i brividi. L'Aston Villa è una squadra senza fuoriclasse ma messa molto bene atleticamente. La Premier League ha l'abitudine di giocare più minuti partita dopo partita, il calcio italiano è ancora indietro sul tempo effettivo. Il livello in Champions è come in Premier, perciò la Lazio deve ragionare su questo tema più che sulla gara in sé, che è figlia del momento attuale. Basta guardare il terzetto di centrocampo di ieri sera, che in partite ufficiali non vedremo mai”.