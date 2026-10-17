Giannichedda: "Lazio spensierata, ora c'è entusiasmo. E contro la Juve..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com, l'ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha presentato la sfida di campionato tra Juventus e Lazio, soffermandosi soprattutto sull'inizio di stagione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

"La Lazio sta bene, ha entusiasmo e vuole continuare la striscia positiva. L'allenatore e i giocatori hanno trovato l'alchimia giusta, quindi i biancocelesti cercheranno di perseguire a Torino i propri principi di aggressività e compattezza. Credo che vorranno trovare subito le combinazioni sugli esterni, a mio parere le armi migliori che la squadra di Gattuso può mettere in campo".

"Non me l'aspettavo di trovarla in vetta, ma nell'undici è una buonissima squadra e possono dare fastidio a tutti. E nel momento di difficoltà sono riusciti a trovare un portiere che è stato in grado di parare tutto, questo chiaramente ha dato fiducia anche alla difesa. Quando il collettivo è in fiducia, può sempre dare fastidio".

"Alla Juve sarebbe sarebbe servito Tavares, anche perché si è trovata spiazzata con l'infortunio di Cambiaso a fine agosto e ha dovuto adattare Celik a piede invertito. Tavares è un giocatore che arriva dall'Arsenal, per cui è già forte di suo e non bisogna a mio parere giudicarlo perché non è andato bene. Ha avuto le sue difficoltà e i suoi infortuni, qui sta trovando continuità e grosse prestazioni anche per la fiducia dell'allenatore. Per me sono stati bravi a tirarlo su e a rivitalizzarlo, ora come dicevo sta facendo la differenza".

"La Lazio giocherà spensierata, perché tutto ciò che uscirà da Torino sarà tanto di guadagnato. Pronostico? Partita da tripla, difficile fare una previsione prima. I bianconeri devono dimostrare di fare la Juve in campionato, soprattutto in casa".