Giappone, Kamada: "Solo così possiamo raggiungere l'obiettivo. Spero di..."

In vista della sfida contro la Birmania, in programma domani alle 11 orario italiano, ai canali ufficiali della nazionale giapponese ha parlato Daichi Kamada. Queste le sensazioni del biancoceleste: “Il secondo turno di qualificazione presenta molte difficoltà, quindi vogliamo mantenere alto il morale. Penso che possiamo fare molte cose e spero che possiamo crescere come squadra. L’attuale nazionale giapponese ha una rosa di giocatori molto forte e, come squadra, siamo diventati molto più completi. Io stesso non ho molto da fare di diverso, ma spero di divertirmi con tutti. Penso che sia importante non subire gol, indipendentemente da dove giochiamo, e se ognuno di noi fa bene il suo lavoro allora penso che possiamo raggiungere l’obiettivo”.

