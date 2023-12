Giordano: "Dovrà esserci un inizio forte. Romagnoli? La Lazio non può..."

Empoli e Lazio scenderanno in campo domani e alla vigilia del match Bruno Giordano, intervenuto a Radiosei, ha messo in guardia i biancocelesti sulle difficoltà che potrebbero incontrare soffermandosi anche sull'assenza di Romagnoli. Queste le parole: "L’Empoli può creare pericoli specialmente se la Lazio non dovesse tenere in mano il ritmo della gara. È una squadra molto veloce dalla cintola in sù. Per la Lazio sarà fondamentale levare subito fiducia all’avversario, dovrà esserci un inizio forte. Romagnoli out? Peccato, quello al polpaccio è sempre un problema molto fastidioso, ma la Lazio non può pensarci. Al Castellani bisogna vincere ad ogni costo. Servirà soprattutto, saper leggere i momenti,anche quelli di difficoltà, della partita. Riuscire a mostrarsi squadra quando la gara dovesse offrire momenti di sofferenza”.

