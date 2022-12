Giordano: "Finale Mondiale? Vi dico cosa succederà a Napoli"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato al Corriere dello Sport l'ex attaccante di Lazio e Napoli Bruno Giordano che si è lasciato andare a qualche battuta sulla finale del Mondiale di domenica prossima. A tal proposito si è calato in quella che sarà l'atmosfera della città partenopea: "Senza l’Italia, non c’è partita. Nella finalissima di domenica Napoli tiferà per l'Argentina. Lo ha sempre fatto e lo farà ancora quasi religiosamente anche stavolta in nome di Maradona. Diego le ha aperto le porte della felicità, l’ha trascinata con quella sua brutale gioiosità nel mondo degli eletti".