Giordano: "Keita? La Lazio ha già Insigne! Non è il Barcellona..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, che ha parlato delle voci di mercato che girano intorno alla Lazio.

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, che ha parlato delle voci di mercato che girano intorno alla Lazio. Nello specifico si è espresso su Keita, Zaccagni, Insigne e al confronto tra Raspadori e Castellanos. Di seguito le sue parole.

"Keita? La Lazio ha già fatto Insigne. Poi ne possiamo prendere dieci in quel ruolo, ma poi ti ritrovi Zaccagni, Keita e Insigne. Ma che sei il Barcellona? Per me Raspadori è fortissimo ma da prima punta non migliora la squadra. Ti vengono a mancare i centimetri, i colpi di testa, è un giocatore da altro ruolo. L'anno scorso al posto di Dia sarebbe stato perfetto, lui fa la seconda punta, quello è il suo ruolo".

"Castellanos a fine stagione quei 12-13 gol te li fa, Raspadori comunque sta su quelle cifre. A questo punto mi tengo Castellanos tutta la vita. Poi se servono i soldi posso pure capirlo, ma non migliori".