Giordano: "La Lazio può fare tanti moduli. Due punte? Sarri l'ha già provato..."

In casa Lazio si parla solo di Ciro Immobile e del suo ruolo all'interno della squadra, in particolare dopo la sua lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, è intervenuto in collegamento a Radiosei per parlare del rapporto del numero 17 con Castellanos. I due possono giocare insieme? Ecco la risposta: "Sarri ha già provato a mettere Immobile accanto a Castellanos, ma poi in conferenza ha detto che non l’avrebbe più provati perché non gli era piaciuto. Tutto si può fare, tutti i moduli. Poi ovviamente tutto dipende da quello che pensa l’allenatore. Un tecnico di solito crede molto in quello che fa e nel modulo che sceglie e non è detto che abbia voglia di cambiare. Io penso solo che la Lazio abbia tanti bravi giocatori che possono essere usati con moduli diversi dal 4-3-3, al limite anche a gara in corso”.