Giordano: "Sarri fa bene a dare continuità". E su Berardi...

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Lazio. Per la nona giornata di Serie A c'è il Sassuolo di Dionisi a Reggio Emilia. Proprio riguardo al match ha parlato l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, sottolineando i pericoli che possono arrivare dai neroverdi. Ecco le sue parole: “Berardi si è specializzato anche con il piede destro. Al cross ci arriva sempre. Questi giocatori vanno limitati, perché se sono in giornata fermarli del tutto è praticamente impossibile. Oltre all’uno contro uno, sarà fondamentale fare raddoppi puntuali con Luis Alberto e Zaccagni. Berardi è un giocatore pericolosissimo, certo non lo scopriamo oggi. Pensare che non faccia nulla in 90 minuti è impensabile. Difensivamente Sarri preferisce concedere qualcosa sugli esterni per difendere meglio centralmente. Attenzione ai tagli di Pinamonti quando Berardi riceve, è una costante. Lauriente ti mette molto in difficoltà con la sua velocità, la è ancora poco concreto. Ha buoni colpi, ma manca di continuità. Il vero punto debole del Sassuolo è la difesa e la Lazio deve fare la partita per vincerla, attaccandola. Quando vengono attaccati non rientrano tuti e 11 dietro la linea della palla. Berardi spesso rimane alto per dare subito una soluzione per il contropiede. Non troverai una fase difensiva massiccia e per la Lazio, può essere un vantaggio per far girare il pallone. Motivazioni extra per Berardi? E’ già di suo un giocatore sfacciato, è il leader indiscusso del Sassuolo, non credo abbia bisogno di ulteriori stimoli e sta vivendo un buon momento di forma. Sarri fa bene a dare continuità alla squadra. Mi sembra una scelta logica dopo la pausa, spero che in questi giorni i giocatori un po’ indietro di condizione abbiano fatto un passo in avanti”.