Giordano su Torreira: "Tanta garra e geometrie, ma penso che alla fine..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato, tra gli altri temi, di Lucas Torreira, entrato prepotentemente nel mirino della Lazio. Ecco le parole dell'ex calciatore biancoceleste: "Che penso di Torreira? Che poi alla fine giocherebbe Cataldi (ride, ndr). Torreira è un giocatore di corsa, dinamico, ma anche lui non strutturato a livello di tackle, stiamo parlando di un giocatore piccolo fisicamente per quel ruolo. E’ bravo, ordinato, ha temperamento, ma non sarebbe una scelta nettamente superiore a quello che già hai. Ne sarebbe il giovane di grandi potenzialità che fai crescere. Lui conosce il nostro campionato, ha fatto bene a Firenze, dobbiamo fidarci visto che è un calciatore noto che abbiamo già visto in Italia. Non ha fatto bene all’Atletico di Madrid, ma quando vai a giocare a quei livelli è normale fare fatica. Non riesco a capire perché la Fiorentina non l’abbia riscattato, a volte i contratti ti portano a cambiare più del dovuto".

"Certamente e Torreira non manca corsa ed aggressività, dipende tutto da quello che vuole aggiungere il tecnico a questo centrocampo. Sappiamo quelle che sono le carenze dell’attuale mediana in cui c’è tanta tecnica ma poca gamba. Devi cercare di miscelare le caratteristiche per creare un reparto in cui c’è tutto. Lui non è il classico play-maker alla Pjanic, puoi utilizzarlo anche in situazioni e zone diverse. Lui ha anche geometrie e letture sulle traiettorie, malgrado non abbia una grande forza fisica. Poi, va detto che non ha paura di andare a contatto con gli avversari. Ci sta, intanto andresti ad inserire un centrocampista in più in attesa di capire il futuro di Milinkovic".