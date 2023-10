Giordano sulla Nazionale: "Mi dispiace per Spalletti. La polizia a Coverciano..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In esclusiva ai microfoni di TvPlay è intervenuto Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio. Ha detto la sua sul momento della Nazionale italiana, con un pensiero anche sul caso scommesse che sta tenendo banco in questi giorni. Ecco le sue parole: "A me dispiace solo per il tecnico (Spalletti, ndr.) che deve allenare in questa situazione caotica che non è proprio facile anche perché quando c’è la polizia che arriva nel posto dove tu ti alleni non è proprio agevole, mentalmente e psicologicamente. Per l’allenatore si prospetta un bel lavoro e sono davvero dispiaciuto per lui perché deve preparare due impegni importanti, soprattutto quello in Inghilterra…”

“Ora Spalletti ha la necessità di ricompattare un gruppo e non proprio una cosa facile da fare, visto che ci sono ragazzi che stanno vivendo un momento non semplice. Ribadisco, non voglio entrare nel problema specifico perché non mi interessa e non ne so nulla e non mi va di parlarne. C’è tanta confusione, in più si rischia di farne ancora mettendo e dicendo nomi a caso. Non è semplice parlare di calcio, quando arriva la polizia a Coverciano, credo che i ragazzi possano essere scossi”.

Differenze e analogie con il 2006

“E’ vero, lì sono stati davvero bravi a compattarsi e a non pensare ad altro che al calcio, però è sempre meglio che non ci siano cose del genere o no? Le assicuro che è meglio per un calciatore che deve pensare solo ad allenarsi e a giocare. E infatti c’è da giocare e c’è da fare risultato prima con Malta per poi andare in Inghilterra. Non so chi recupera se Zaccagni ce la farà o meno, magari per Wembley, anche perché se sta lì una piccola possibilità c’è. Bonaventura? Che bravo che è stato, soprattutto a rimettersi in piedi e a mantenere un livello alto. Speriamo bene, mi auguro che tutto vada per il meglio, dobbiamo andare all’Europeo, non ci voglio nemmeno pensare all’eventualità che stecchiamo anche questo dopo il Mondiale…”