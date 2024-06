Giordano: "Zaccagni merita spazio. Samardzic e Greenwood? Con loro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'Italia festeggia il gran gol di Zaccagni che ha permesso alla Nazionale di Spalletti di pareggiare contro la Croazia e di approdare agli ottavi di finale. Sugli azzurri e anche sulla Lazio ha detto la sua l'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Dispiace per i croati che hanno preso un gol a 10 secondi dalla fine, ma siamo italiani e festeggiamo il gran gol di Zaccagni. E’ un Italia che non convince del tutto, ma che comunque va avanti con la speranza che qualche rincalzo stile Zaccagni possa invece diventare protagonista e dare una svolta oltre a Donnarumma che ci sta tenendo a galla. Zaccagni sicuramente merita più spazio anche perché è l’unico giocatore che nello stretto riesce a saltarti oltre a Politano che non è stato convocato. E’ l’unico ad avere queste caratteristiche, poi il gol gli avrà dato delle motivazioni importanti".

Poi sul mercato della Lazio: "Samardzic mi piacerebbe moltissimo, è un calciatore dinamico che ha nelle corde le giocate, ha una buona corsa, è forte nel dribbling e ha un grande piede. Io onestamente se arrivassero Greenwood e Samardzic, rinuncerei a tutti gli altri in attacco rimarrei così come sono perché la Lazio per me giocherebbe per le prime posizioni. Non dico le prime tre, ma il quarto e quinto posto diventerebbe obbligatorio. Cabal mi piace, ha un buon mancino, conosce il campionato italiano e lo conosce Baroni. Sarei contento se arrivasse", queste le sue parole.