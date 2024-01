Giornalisti romanisti ancora contro Pedro: "Non gli andava bene che Mourinho lo sostituiva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si placa l'astio dei tifosi romanisti e delle radio romane nei confronti di Pedro, "reo" di essersi innervosito un po' troppo durante l'infuocato derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio. In particolare, dopo le parole pesantissime del noto "Marione" che ha descritto il calciatore laziale come un "nanetto del cazzo", durante la trasmissione pomeridiana di Centro Suono Sportcondotta da Luca Iannini e Roberta Pedrelli, è stato di nuovo toccato l'argomento.

"Che poi non ho capito noi cosa gli abbiamo fatto", commenta Iannini in merito al comportamento del numero 9 biancoceleste. Immediata la "spiegazione" della Pedrelli secondo la sua versione: "Ma probabilmente non gli andava bene che Mourinho l'aveva messo nella "formazione B" e a lui non piace essere sostituito. Con Mourinho non ci puoi andare d'accordo se sei fatto così".

Una conclusione, quella della speaker, forse poco lontana dalla realtà, poiché lo stesso Pedro, che non rientra il più delle volte nella formazione titolare di Maurizio Sarri, non ha mai manifestato malumori in tal senso, ma anzi ha sempre voliuto sottolineare il fatto di aver trovato dal giorno del suo arrivo a Formello una realtà che lo rende sereno e realizzato.