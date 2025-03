Giornata Internazionale della Donna, auguri a tutte le tifose biancocelesti! - FOTO

A loro, che hanno imparato a gioire e soffrire per una maglia.

A loro, che hanno cresciuto figli biancocelesti, trasmettendo valori più forti di qualsiasi risultato.

A loro, che sopportano compagni che tifano come ossessi, mettendole (a volte!) in secondo piano, ma che sanno bene che l’amore per la Lazio non è mai un tradimento.

A loro, che lo stadio lo vivono come una seconda casa, che la partita non si perde mai, che non importa cosa ci sia in TV… perché se gioca la Lazio, il resto può aspettare!

A chi canta sotto la pioggia ️, a chi urla sugli spalti , a chi porta nel cuore il nome di questa squadra come un gioiello prezioso . A chi crede che il calcio non sia solo un gioco, ma un’eredità di passione.

Oggi il nostro omaggio va a voi, donne laziali , che con orgoglio e fierezza rendete questa fede ancora più bella. Perché la Lazio è di tutti, ma senza di voi, non sarebbe la stessa.

Buona Festa della Donna!