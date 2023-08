Girona-Lazio, la società ricorda l’appuntamento sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno di Girona-Lazio, seconda amichevole internazionale per i biancocelesti in questa fase che precede l'inizio del campionato. La nuova stagione sta per arrivare e Sarri vuole mettere alla prova i suoi ragazzi per testarne il livello di preparazione in vista degli impegni futuri. Un confronto importante quello contro gli spagnoli, come lo è stato quello di giovedì contro l'Aston Villa. Anzi, è l'occasione giusta per riscattare la prestazione di Birmingham. L'appuntamento allo Stadio Montilivi è alle 20 e la società ha voluto ricordarlo sui social con un post.

