Giudice: ha bestemmiato, squalificato Donati

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite disputate nella 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A, ha squalificato per una giornata il difensore Giulio Donati (Lecce), che è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema. Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Bani (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Santander e Schouten (Bologna). Multa di 2.500 euro al Lecce il lancio di due bengala in campo al 39' del primo tempo durante la partita contro l'Atalanta. (ANSA).