Giudice Sportivo, Coppa Italia: la decisione su Zaniolo. Roma multata per...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di questa prima settimana, in cui si sono disputati quattro degli otto match previsti per ottavi di finale di Coppa Italia, sono state pubblicate come di consueto le sanzioni del Giudice Sportivo. Tra queste non vi è nessuna squalifica per Nicolò Zaniolo, reo di aver utilizzato un espressione blasfema nel tunnel mentre protestava con l'arbitro. A creare scalpore, oltre il fatto che non sia stata inserita a referto la bestemmia, è il fatto che mentre il giocatore della Roma è stato ripreso dalle telecamere nel momento incriminato (CLICCA QUI PER VEDERLO), spopolando in negativo, per mezzo dei social, per tutta Italia. L'unica sanzione applicata alla società giallorossa è una multa di 8.000€ per cori beceri verso una tifoseria avversaria (quella del Napoli)