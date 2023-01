Giudice Sportivo, disposta ammenda per la Roma: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sedicesima giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha pubblicato il comunicato in merito al turno di campionato. Anche in casa Roma è stata disposta una sanzione. Il club di Mourinho riceve un'ammenda di duemila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo". Non solo, Ibanez ha ricevuto la quarta sanzione e così è entrato ufficialmente in diffida, per Celik invece si tratta della terza sanzione.