Giudice Sportivo, la clamorosa decisione su Lazzari: ecco quanto resterà fuori

Per mezzo di un comunicato sul sito della Serie A, come di consueto al termine del rispettivo turno di campionato, il Giudice Sportivo ha annunciato tutti i provvedimenti presi nel corso della sedicesima giornata, tra cui anche quello nei confronti di Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio, espulso da Maresca durante la partita contro l'Inter per un'espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara, è stato squalificato per due giornate con la seguente motivazione: "per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest'ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Una squalifica dunque che nasce dal modo in cui si è rivolto nei confronti dell'arbitro, ma che viene aggravato dall'applauso rilavato dal IV Uomo. Non solo. L'ex Spal, infatti, sarà costretto a pagare un'ammenda di 5.000€.