Giudice Sportivo, la decisione sulla Roma dopo la Juventus: i dettagli

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo per l'ultima giornata di Serie A andata in scena. Stangata per le romane: sia la Lazio che la Roma sono state multate dopo le rispettive partite contro il Frosinone e la Juventus. In particolare alla società giallorossa è stata comminata un'ammenda di 12mila euro “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore”. I tifosi romanisti infatti hanno attaccato verbalmente Dusan Vlahovic, per poi scontrarsi con il tifo bianconero.