Giudice Sportivo, non solo la Curva: sanzionati due giocatori. E per il club...

Non solo la chiusura della Curva Nord per un turno. Il comunicato del Giudice Sportivo di oggi non è stato di certo portatore di buone notizie in casa Lazio. Confermate le sanzioni di Matteo Cancellieri (seconda) e Nicolò Casale (terza): entrambi avevano rimediato il cartellino giallo nella partita di ieri contro il Lecce. Infine, lo stesso club è stato "punito" con un'ammenda di 4000 euro, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuta ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

