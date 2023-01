Gli Altri Laziali, Acerbi che beffa! Crisi Jony, mentre Novella...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Non riesce a portare a casa tre punti l'Inter contro il Monza. I neroazzurri, beffati nei minuti finali con il gol del 2-2, recriminano per una rete annullata ingiustamente e siglata proprio da Francesco Acerbi. Il difensore, di proprietà della Lazio, ha giocato tutta la sfida da titolare, il suo gol avrebbe portato il risultato sul 3-1, ma un grave errore di Sozza gli nega la gioia personale.

ESCALANTE (Cremonese) - Sconfitta della Cremonese a Verona contro l'Hellas. I lombardi subiscono due reti, senza segnarne nemmeno una. Non rientra tra i convocati Gonzalo Escalante, sempre più lontano da Cremona. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

AKPA AKPRO (Empoli) - Altro pareggio dell'Empoli, stavolta in rimonta contro la Lazio. Akpa Akpro, a causa di una squalifica rimediata nella sfida precedente non prende parte al match.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) e RAUL MORO (Ternana) - Non è scesa in campo la Serie B in questa giornata. Il campionato cadetto farà ritorno nel weekend tra il 14 e il 15 gennaio quando la Reggina di Cicerelli affronterà la Spal, mentre la Ternana in cui milita Raul Moro proverà a reagire contro l'Ascoli.

SERIE C

ARMINI (Potenza) e ROSSI (Monterosi) - Si sono affrontate questo weekend il Potenza di Armini e il Monterosi di Rossi a Viterbo, in una partita terminata 0-0. Il difensore, dopo esser stato per circa un'ora in panchina, subentra al 63' impedendo agli avversari di trovare il gol; l'attaccante, invece, non è stato neanche convocato sempre a causa di un problema fisico che lo tiene fuori da tempo.

NOVELLA (Picerno) - Vittoria al cardiopalma per il Picerno sul campo del Foggia. Il club lucano trova il gol del 2-3 definitivo all'88', dopo esser andato in svantaggio due volte. Novella rimane in campo per quasi tutta la partita, uscendo pochi secondi dopo la realizzazione del gol decisivo. Il terzino sbaglia in occasione del 2-1 pugliese, rinviando male il pallone e favorendo l'imbucata, nella sua zona, del portiere avversario.

LOMBARDI (Triestina) - Perde ancora la Triestina, questa volta in casa contro l'Arzignano Valchiampo per 0-1. Lombardi non è, ancora una volta, tra i convocati a causa dell'ennesimo infortunio.

FURLANETTO (Renate) - Termina 2-2 tra il Sangiuliano e il Renate in terra milanese. Furlanetto, ancora una volta, assist al match dalla panchina. L'ultima presenza risale al 7 dicembre in Coppa Italia di Serie C. Non ha ancora esordito in campionato.

MARINO (Fidelis Andria) - A poche ore dal suo trasferimento Andrea Marino viene convocato per la sfida tra la Fidelis Andria e la Viterbese, terminata 1-1. Il giocatore in prestito dalla Lazio, come prevedibile, resta in panchina per tutta la durata del match.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Ripartirà il 28 gennaio il campionato ceco e lo Sparta Praga sarà impegnato contro il Sigam Olomouc. Nel frattempo sono state organizzate tre amichevoli in cui se la vedranno con Stoccarda (12/01), Salisburgo (16/01) e Norimberga (21/01) e in cui Kamenovic cercherà la forma migliore dopo un anno e mezzo praticamente senza giocare.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Pareggia per 1-1 lo Sporting Gijon in casa contro il Levante. Jony resta a guardare per tutta la partita e il suo futuro torna in grande dubbio. Il giocatore durante questa sessione di mercato potrebbe far ritorno alla Lazio. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

DURMISI (Leganes) - Vittoria di misura del Leganes contro il Lugo per 1-0. Nella vittoria dei suoi compagni Durmisi resta a guardare dalla tribuna, il terzino non risulta, infatti, neanche nella lista dei convocati a causa di qualche acciacco fisico.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Ricomincerà il 15 gennaio il Campionato Paulista e il San Paolo di Andre Anderson, sui quali ci sono molti dubbi in merito al futuro, se la vedrà contro l'Ituano. Sfida importante per comprendere l'impiego dell'italo-brasiliano. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)