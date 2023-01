Gli Altri Laziali, Akpa si Acerbi no. Problemi per Kamenovic, mentre Durmisi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) e AKPA AKPRO (Empoli) - Ha subito una pesante sconfitta l'Inter a San Siro contro l'Empoli. La squadra di Inzaghi, in 10, non riesce a portare a casa neanche un punto. Acerbi questa volta resta in panchina tutta la sfida, senza poter aiutare i propri compagni. Al contrario, invece, è titolare tra i toscani Akpa Akpro. L'ivoriano, ammonito, viene sostituito al 46': prima del gol del vantaggio. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU ACERBI).

ESCALANTE (Cremonese) - Seconda partita della gestione Ballardini, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli ai rigori, e pareggio per 1-1 contro il Bologna. Escalante, ormai destinato all'addio, non è tra i convocati. Il centrocampista nelle prossime ore interromperà il prestito e sceglierà, tra Cadice e Real Valladolid, la sua prossima destinazione (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

SERIE B

CICERELLI (Reggina) e RAUL MORO (Ternana) - In Serie A si sfidano Acerbi e Akpa, in Serie B Cicerelli e Raul Moro. Finisce 2-1 lo scontro tra Reggina e Ternana, la squadra di Inzaghi vince nei minuti finali. Cicerelli parte dalla panchina e subentra al 64': decisivo il suo ottimo calcio d'angolo che favorisce la doppietta di Fabbian. E' out per infortunio Raul Moro che, però, nelle prossime ore interromperà il prestito e si trasferirà al Real Oviedo (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Dopo la vittoria dello scorso weekend cadre drasticamente per 3-0 il Potenza sul campo del Foggi. Armini schierato titolare, viene sostituito al 46' sul risultato momentaneo di 2-0. Il centrale non ha colpe sul primo gol, ma pasticcia clamorosamente sul secondo perdendo palla sulla trequarti e favorendo la ripartenza avversaria.

ROSSI (Monterosi) - Pareggio last minute del Monterosi in casa contro il Crotone nel match terminato 1-1. Alessandro Rossi non è tra i convocati per il solito problema fisico che lo attanaglia da mesi.

NOVELLA (Picerno) - Secondo pareggio consecutivo per 1-1 del Picrno in casa del Turris. La squadra lucana punta ancora su Novella dal 1': il terzino al 31' sfiora un gran gol con un tiro di prima da fuori. Viene sostituito all'80' con la sua squadra ancora in vantaggio di un gol.

LOMBARDI (Triestina) - Altra sconfitta, 2-1 contro la Provercelli, per la Triestina sempre più in crisi. Ancora indisponibile per infortunio Cristiano Lombardi, in una stagione per lui molto complicata in cui ha totalizzato solo 117'.

FURLANETTO (Renate) - Pareggia il Renate 1-1 sul campo della Juventus U-23. Tra i giocatori neroazzurri scesi in campo non c'è il portiere in prestito dalla Lazio Alessio Furlanetto, ancora una volta in panchina.

MARINO (Fidelis Andria) - Pareggio a reti bianche tra la Fidelis Andria e il Taranto. Andrea Marino, ancora tra i convocati, resta tutta la sfida in panchina. Il centrocampista negli ultimi mesi ha lavorato da solo, prendendo parte solo a qualche match della Lazio Primavera, per lui l'imperativo è recuperare la forma.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Manca sempre meno alla ripartenza della 1. liga ceca fissata per il 28 gennaio. Nel frattempo lo Sparta Praga ha disputato la sua ultima amichevole contro il Norimberga, vincendo per 3-1. Non era tra i convocati Dimitrije Kamenovic a causa di un problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime due uscite.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Si rifà dopo la sconfitta della scorsa settimana lo Sporting Gijon vincendo in casa per 1-0 contro il Real Zaragoza. Jony resta per tutta la partita in panchina, dopo l'ingresso della scorsa settimana.

DURMISI (Leganes) - Pareggia per 2-2 il Leganes contro il Levante, ma senza Durmisi in campo. Il terzino non è stato convocato perché, a detta dell'allenatore, non è preparato fisicamente e mentalmente: motivo per cui il club spagnolo pensa di rispedirlo a Roma.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Sono due le partite disputate dal San Paolo in questa settimana: la prima vinta 1-2 contro il Ferroviària, la seconda pareggiata 0-0 contro il Palmeiras. In nessuna delle due sfide Andre Anderson risultava tra i convocati del club. Il centrocampista sembra ormai essere stato escluso dalla rosa e a conferma è il fatto di aver perso anche il numero di maglia. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)