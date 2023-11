Gli Altri Laziali, buone notizie dalla Grecia: Marcos Antonio è tornato! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcos Antonio vede la fine del calvario. Il centrocampista, trasferitosi in estate al Paok Salonicco in prestito con diritto di riscatto, ha saltato tutta la prima parte della stagione per un infortunio che si porta a presso da prima ancora che la trattativa tra la Lazio e il club greco andasse in porto. A quattro mesi di distanza dall'arrivo nel nuovo club, il classe 2000 è tornato finalmente ad allenarsi in campo. Come testimoniano le foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, e accompagnate da un commento ricco di entusiasmo ("Gloria a Dio, un altro passo"), Marcos ha iniziato il suo percorso di recupero della forma fisica con l'obiettivo di mettersi il prima possibile a disposizione del tecnico Lucescu. Non convocato nell'ultima partita, vinta per 2-4, sul campo dell'Olympiacos, il brasiliano spera di fare il suo esordio già nella prossima sfida di campionato contro il Panaitolikos, strappando magari una prima chiamata giovedì in Conference League contro l'Aberdeen.