Gli Altri Laziali, che sfortuna Raul Moro! Brutto infortunio per l'esterno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra un brutto scherzo del destino quello che ha colpito Raul Moro. Schierato finalmente titolare (fino a oggi è stato utilizzato come dodicesimo uomo) nella partita tra il Real Valladolid e l'Eldense, l'esterno è stato costretto a lasciare il campo poco prima del duplice fischio. Scattando per andare a raggiungere un palla lanciata in profondità, il classe 2002 ha sentito tirare il bicipite femorale e si è lanciato per terra, prima di raggiungere la linea di fondo. Nelle prossime ore si attendono novità in merito alle sue condizioni. Andrà prima sottoposto ai classici esami strumentali, per poi attendere gli esiti e stabilire l'entità del problema e i tempi di recupero. La speranza è che Raul Moro possa tornare al più presto a disposizione di Prezzolano, in una stagione in cui sta finalmente trovando lo spazio atteso.