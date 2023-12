Gli Altri Laziali, che sfortuna Raúl Moro: nel suo miglior momento...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'ultima sconfitta ne LaLiga 2 del Real Valladolid contro il Racing de Ferrol non è la notizia più brutta per i tifosi biancoviola. Infatti, un cambio al 40' del primo tempo ha tenuto in apprensione tutti i sostenitori del Pucela. Infatti, è stato proprio Raúl Moro, ex attaccante della Lazio, a dover uscire anzitempo dal campo per "un fastidio alla coscia", come sostenuto anche dal tecnico Paulo Pezzolano. Un infortunio che metto ko lo spagnolo, che ultimamente era in forma smagliante. La speranza è che il classe 2002 riesca a tornare presto in campo: l'obiettivo è il match contro il Burgos del 13 gennaio. La pausa di tre settimane del campionato lo aiuterà sicuramente a recuperare con più calma.