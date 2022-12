Gli Altri Laziali, che stop per Cicerelli. Jony vince e convince, Durmisi e Moro...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter), ESCALANTE (Cremonese) e AKPA AKPRO (Empoli) - C'è il Mondiale e, di conseguenza, la Serie A è ferma fino al prossimo 4 gennaio. Non sono dunque scesi in campo Acerbi, Escalante e Akpa Akpro.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Dopo la vittoria del weekend scorso, in quest turno infrasettimanale la Ternana perde 0-3 contro il Frosinone. Emanuele Cicerelli parte dalla panchina e subentra al 56', quando la partita era sul risultato di 0-2. I ciociari staccano di tre punti i calabresi, che restano al secondo posto.

RAUL MORO (Ternana) - Torna a vincere la Ternana che si rilancia in zona playoff, grazie all'1-0 contro il Cagliari. Nella sfida vinta dalle Fere, Raul Moro resta per tutto il tempo in panchina.

SERIE C

ARMINI (Potenza), NOVELLA (Picerno), LOMBARDI (Triestina), FURLANETTO (Renate), ROSSI (Monterosi) - Non scende in campo la Serie C in questo turno infrasettimanale. Il prossimo appuntamento è rimandato al weekend.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Si riscatta lo Sporting Gijon in questa giornata infrasettimanale, imponendosi per 0-1 sul campo del Lugo. Jony, del quale aveva parlato nel pre partita il tecnico Abelardo, subentra al 57' con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Per l'esterno si tratta di un altro ottimo ingresso dopo quello dello scorso weekend.

DURMISI (Leganes) - Pareggio per 2-2 tra il Leganes e il Mirandès. Dopo la panchina della scorsa giornata, sta volta Durmisi parte titolare. Il suo match dura 68' e ha qualche responsabilità, seppur non le principali, in occasio del secondo gol.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Si è concluso il campionato brasiliano. Per Andre Anderson, in prestito fino a fine anno, è stata una stagione da cancellare, anche a causa degli infortuni. Il futuro ora è tutto da decidere. (CLICCA QUI PER LE ULTIME DI MERCATO)