Gli Altri Laziali, Escalante versione bomber! Kamenovic squalificato e Akpa...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Uno scivolone che rischiava di costare tanto all'Inter e ad Acerbi nella sfida Champions contro la Lazio. Il difensore, titolare per tutta la sfida, regala a Felipe Anderson la rete dello 0-1, prima della rimonta neroazzurra con i gol di Lautaro (doppietta) e Gosens.

AKPA AKPRO (Empoli) - Sconfitta clamorosa per l'Empoli sul campo del Sassuolo. Dopo la rete di Cambiaghi, i neroverdi, in inferiorità numerica, pareggiano e si portano avanti con la doppietta di Berardi. L'unica nota lieta per Zanetti è il recupero, con ritorno in campo al 62', di Akpa Akpro.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Sarà lui a chiudere questa giornata di prestiti. Cicerelli scenderà in campo alle 20.00 con la sua Reggina nella partita che potrebbe regalare al Frosinone la promozione in Serie A. Non sono noti i convocati di Inzaghi ma Cicerelli dovrebbe tornarne a far parte.

SERIE C

ARMINI (Potenza) & NOVELLA (Picerno) - Il derby lucano per i play off di Serie C si giocherà il prossimo 11 maggio e vedrà Nicolò Armini affrontare il suo ex compagno di squadra alla Lazio Primavera, Mattia Novella.

ROSSI (Monterosi) - E' terminata la stagione del Monterosi e di Alessandro Rossi con la vittoria nella scorsa giornata contro l'Avellino. L'attaccante farà ritorno alla Lazio dopo una stagione in cui ha totalizzato 8 presenze (282') e 3 assist. Fatale per il classe 1997 l'infortunio che lo ha tenuto fuori da novembre fino ad aprile.

MARINO (Fidelis Andria) - Arrivato a gennaio (dopo una prima metà di stagione da fuori rosa alla Lazio) Marino non è riuscito con i suoi compagni a salvare la Fidelis Andria dalla retrocessione. Dopo un primo periodo di adattamento il centrocampista è diventato titolare totalizzando 7 presenze divise in 355'.

LOMBARDI (Triestina) - Ha ottenuto la qualificazione ai playout con il rotto della cuffia la Triestina. La squadra di Lombardi sarà impegnata nel doppio confronto contro il Sangiuliano: andata in casa il 6 maggio, ritorno in trasferta il 13 maggio. Lombardi, assente da ottobre, ha terminato in netto anticipo la sua stagione, divisa in sole 4 presenze (117').

FURLANETTO (Renate) - Una stagione ad attendere il suo momento, una stagione da secondo portiere, per poi farsi trovare pronto al momento giusto. Furlanetto è pronto a diventare il protagonista del suo Renate nei playoff di Serie C. Il portiere neroazzurro dal suo arrivo era stato impiegato per 4 volte solo in Coppa Italia di Serie C, poi a marzo la svolta e la titolarità ripagata con grandissime prestazioni. Tutto è ora nei suoi guanti. Il primo appuntamento sarà l'11 maggio contro l'Arzignano Valchiampo.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Torna in campo dopo l'infortunio e si riprende in mano il suo Cadice. Gonzalo Escalante è grande protagonista nella sfida salvezza contro il Valencia, vinta per 2-1 dagli andalusi. L'argentino, dopo essersi visto salvare un gol sulla linea da Diakhaby, sblocca il match con un gol da vero rapace d'area.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Qualche minuto in più questa volta per Raul Moro che entra al 76' nella partita vinta per 3-2 dal Real Oviedo contro il Ponferradina, senza però rendersi protagonista di grandi giocate.

DURMISI (Tenerife) - Vince di misura il Tenerife contro il Leganes, ex squadra di Durmisi che, però, non è ancora a disposizione a causa del solito infortunio.

JONY (Sporting Gijon) - Lo Sporting Gijon alle 16.30 sarà impegnato contro il Lugo, Jony ancora una volta è fuori dai convocati e, dunque, non prenderà parte al match.

1. LIGA/FNL

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Termina la regular season per lo Sparta Praga che si qualifica al turno finale per la vittoria del campionato. Il prossimo appuntamento, però, sarà il derby contro lo Slavia Praga, valido per la finale della Coppa di Repubblica Ceca. Kamenovic fino a ora ha ottenuto 1 presenza con la Prima Squadra e 9 convocazioni, mentre è sceso quasi sempre in campo con la selezione 'B'. Con questi ultimi ha giocato 6 partite su 9, segnando 1 gol. Delle tre assenze una è per infortunio, una per impegni con la Prima Squadra e, quella di questa giornata, per squalifica.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Il 30 giugno scadrà il prestito e farà ritorno alla Lazio, ponendo fine a quest'incubo. Andre Anderson è ancora fuori dai convocati nella partita tra Coritiba e San Paolo terminata 1-1.