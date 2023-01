Gli Altri Laziali, già problemi fisici per Kamenovic: il difensore rischia di saltare...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non è iniziata bene l'avventura di Dimitrije Kamenovic con la maglia dello Sparta Praga. Il terzino serbo, trasferitosi in prestito a inizio gennaio, era sceso in campo da capitano nell'amichevole contro lo Stoccarda: un esordio promettente che, però, si è rivelato illusorio. Poco dopo, infatti, Kamenovic ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a saltare le altre due uscite contro il Salisburgo e il Norimberga, rischiando di compromettere, in questo modo, anche l'esordio ufficiale con la nuova maglia. Il 28 gennaio lo Sparta Praga scenderà in campo contro il Sigma Olomouc nella partita che segnerà la ripartenza della 1. liga ceca: non sono noti i dettagli sull'infortunio del giovane difensore, ma tra il problema accusato e la forma fisica non al top, per l'anno mezzo senza giocare, le possibilità di vederlo in campo calano drasticamente.