Gli Altri Laziali - Kiyine vola, Dige gran assist. Esordio per Maistro

Nuova stagione anche per i giocatori in prestito. Con il via ufficiale ai tre campionati professionistici italiani torna l’appuntamento con ‘Gli Altri Laziali’, la rubrica settimanale che segue passo dopo passo le vicende dei ragazzi in giro a farsi le ossa e di quei giocatori fuori dal progetto tecnico mandati a giocare altrove. Al momento, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, sono in 13: Badelj alla Fiorentina, Karo, Kiyine, Lombardi, Dziczek e Maistro alla Salernitana, Rossi e Di Gennaro alla Juve Stabia, Palombi alla Cremonese, Adamonis alla Casertana, Pavlovic al Partizan di Belgrado, Baxevanos al Panionios e Mohamed al Karpaty. Ecco com’è andato il loro esordio in campionato.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Subito titolare Milan Badelj. Il centrocampista croato, tornato a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto (anche riducendosi l’ingaggio), è in campo 73 minuti nel pirotecnico 3-4 contro il Napoli. L’ex Lazio gioca in cabina di regia alternando il gioco sul corto e sul lungo, ma va in difficoltà in fase d’interdizione. Soprattutto, forzato l’anticipo, è troppo morbido sul contrasto che porta al pareggio da fuori area di Mertens. Anche la condizione fisica non è ancora delle migliori.

Serie B

DI GENNARO E ROSSI (Juve Stabia) - Tutti e due in campo e tutti e due alla ricerca della stagione del rilancio. Caserta punta su Rossi dal primo minuto nella difficile trasferta contro l’Empoli. L’ex Primavera fa guadagnare metri alla squadra, conquistando diversi falli preziosi. Gli manca l’occasione giusta per colpire. Quella che confeziona invece Davide Di Gennaro in occasione del momentaneo pareggio. Il centrocampista, entrato nella ripresa, imbuca Cissé con una palla deliziosa dal limite dell’area di rigore. La qualità non è mai stata un dubbio, adesso però serve trovare continuità.

DZICZEK, KARO, KIYINE, LOMBARDI E MAISTRO (Salernitana) - Titolari Karo e Kiyine nel successo per 3-1 della Salernitana sul Pescara. Il difensore cipriota, alla prima in campionato, gioca una buona gara in marcatura rischiando però nella ripresa su una palla persa poco fuori la propria area di rigore. Nel finale si riscatta salvando un tiro a botta sicura di Tumminello. Ottima la gara di Kiyine che, dopo il gol in coppa, con i suoi affondi da quinto a sinistra mette in costante apprensione la retroguardia avversaria. Il marocchino arriva anche spesso alla conclusione, trovando prima la respinta di piede di Fiorillo e sfiorando poi un gran gol a giro nel finale. Al 60esimo entra anche l’ex Rieti Maistro che, all’esordio in B, entra nell’azione che porta al raddoppio di Jallow. Bravo a raccogliere una ribattuta nata proprio dal destro del classe ’98. Problema muscolare per Lombardi, non ancora arruolabile Dziczek. Gian Piero Ventura ha parlato così del polacco in conferenza: “Aspettiamo Dziczek che ha tanta qualità ma non è ancora pronto per il campionato italiano. Non abbiamo tutte queste ansie perché fare velocemente si rischia di fare male”.

PALOMBI (Cremonese) - Comincia con una vittoria la stagione della Cremonese. In casa del Venezia Palombi, reduce dalla doppietta in Coppa Italia, si accende a sprazzi e non riesce a costruirsi grosse occasioni. Dopo 67 minuti di gioco lascia il campo a Soddimo.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - È in panchina Marius Adamonis nella vittoria del Catanzaro sul Teramo. Il portiere lituano, ad agosto, aveva giocato da titolare i primi due turni di Coppa Italia contro Casertana e Salernitana ma l’arrivo di Raffaele Di Gennaro, due anni fa in B allo Spezia, ha aumentato la competizione tra i pali.

Souper Ligka Ellada (Grecia)

BAXEVANOS (Panionios) - Non è tra i convocati per l’esordio casalingo contro il Volos (perso 2-1) Nikos Baxevanos. Il giovane difensore greco era stato ufficializzato a inizio agosto dal nuovo club di Nea Smyrnī con cui giocherà in prestito le prossime due stagioni.

Prem"jer-liha (Ucraina)

MOHAMED (Karpaty) - Già la quinta giornata in Ucraina, dove il campionato ha preso il via lo scorso 31 luglio. Abukar Mohamed, arrivato al Karpaty in prestito con diritto di riscatto dopo due anni di Primavera, non è tra i convocati per la sfida contro lo Zorya. Il centrocampista finlandese, al momento, è stato infatti aggregato alla formazione Under 21 con cui è sceso in campo per 79 minuti nella vittoria per 3-2 sullo Zorya Under 21.

