Gli Altri Laziali, ottimo ritorno in campo per Jony. Furlanetto invece...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter), ESCALANTE (Cremonese) e AKPA AKPRO (Empoli) - C'è il Mondiale e, di conseguenza, la Serie A è ferma fino al prossimo 4 gennaio. Non sono dunque scesi in campo Acerbi, Escalante e Akpa Akpro.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Torna a vincere la Reggina e lo fa per 0-2 a Brescia. Emanuele Cicerelli è inizialmente in panchiaìna, ma viene schierato in campo al 72', quando il risultato è già acquisito. Per lui un solo squillo al 96' su punzione, ma il portiere delle Rondinelle è attento sul suo palo.

RAUL MORO (Ternana) - Altra sconfitta per la Ternana di Raul Moro che a Venezia cade per 2-1 al 95'. L'ala spagnola parte ancora tra le risverve e subentra all'87'.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Sta risalendo la classifica il Potenza, dopo un avvio di stagione molto complicato. La squadra di Armini, squalificato dopo essersi rimediato il quinto giallo stagionale contro il Cerignola, vince per 1-2 a Monopoli.

NOVELLA (Picerno) - Porta a casa una vittoria di misura il Picerno sul campo del Messina. Questa volta Novella non è titolare, ma viene inserito all'81', quando la sua squadra era già in vantaggio. Contribuisce a difendere il gol.

LOMBARDI (Triestina) - Pareggio inutile per la Triestina contro la Feralpisalò per 0-0. La squadra di Lomabardi, sempre out per infortunio, è ultima in classifica.

FURLANETTO (Renate) - Brutta sconfitta per il Renate in casa contro il Mantova per 1-3. Ancora in panchina Furlanetto, considerato secondo portiere da tecnico Dossena.

ROSSI (Monterosi) - Va al Monterosi il derby contro la Viterbese, sconfitta per 2-1. Rossi, ancora una volta, è out per infortunio. Stagione molto complicata per l'attaccante.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Perde 0-1 lo Sporting Gijon in casa contro il Las Palmas. L'unica buona notizia di giornata è il ritorno in campo di Jony, dopo l'ennesimo infortunio. L'ala spagnola subentra al 61' e, nel 1' di recupero, mette in mezzo un ottimo calcio d'angolo, sul quale i biancorossi sfiorano il pareggio.

DURMISI (Leganes) - Pareggio a reti bianche tra il Leganes e il Villareal B. Durmisi, questa volta, non prende parte alla sfida e resta in panchina per tutta la partita.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Si è concluso il campionato brasiliano. Per Andre Anderson, in prestito fino a fine anno, è stata una stagione da cancellare, anche a causa degli infortuni. Il futuro ora è tutto da decidere. (CLICCA QUI PER LE ULTIME DI MERCATO)