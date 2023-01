Gli Altri Laziali, quanti indisponibili questa giornata. Che sfortuna Jony!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Vince di misura l'Inter contro l'Hellas Verona, ottenendo tre punti importanti. Una partita tranquilla per Acerbi che, titolare al centro della difesa per tutti e 90' non deve mai compiere interventi particolari.

ESCALANTE (Cremonese) - Perde ancora la Cremonese, stavolta dopo aver sfiorato una rimonta storica nel match perso 2-3 contro il Monza. Escalante è ancora fuori dai convocati con il suo destino che sembra tendere verso la Spagna, a meno di imposizioni particolari da parte di Ballardini, neo tecnico grigiorosso dopo l'esonero di Alvini. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

AKPA AKPRO (Empoli) - Vince con il brivido finale l'Empoli contro la Sampdoria che, al 97', si vede annullare la rete dell'1-1. Akpa Akpro, tornato dalla squalifica, parte titolare e viene sostituito all'85'.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Inizia male l'anno della Reggina che, in casa, perde 0-1 contro la Spal. Ottimo l'ingresso di Cicerelli, inizialmente in panchina, che dal 78' serve due palle gol, la seconda più nitida della prima, ai suoi compagni che non riescono a trovare il gol del pareggio.

RAUL MORO (Ternana) - Torna a vincere la Ternana e lo fa per 1-0 contro l'Ascoli. Tra le Fere non c'è Raul Moro che in settimana si è fermato per un problema muscolare.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Bella vittoria per 3-1 del Potenza contro il Gelbison che gli permette di agganciare la decima posizione. Il difensore Nicolò Armini resta in panchina per tutta la sfida.

ROSSI (Monterosi) - Bella vittoria del Monterosi sul campo della Juve Stabia per 1-3. Ancora una volta, però, Rossi non è tra i convocati del match a causa di un infortunio che sta compromettendo la sua stagione.

NOVELLA (Picerno) - Pareggia 1-1 il Picerno contro il Giugliano in una sfida importante per la lotta ai playoff. La squadra lucana, attualmente in sesta posizione, si affida dal 1' a Novella, sostituito poi all'81'. E' proprio il terzino che, al 77', si perde la marcatura su un calcio di punizione e concede all'avversario lo spazio per battere a rete.

LOMBARDI (Triestina) - Torna a vincere la Triestina e lo fa per 2-0 contro il Novara. Ancora indisponibile per infortunio Cristiano Lombardi, quasi mai in campo questa stagione.

FURLANETTO (Renate) - Vince 1-0 il Renate contro la Pro Vercelli. Furlanetto, questa stagione nel ruolo di secondo portiere, è indisponibile per infortunio.

MARINO (Fidelis Andria) - Perde per 2-0 in trasferta, contro l'Audace Cerignola, la Fidelis Andria. Andrea Marino, trasferitosi solo da pochi giorni, rientra tra i convocati ma viene lasciato in panchina dal tecnico.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Sono due le amichevoli giocate dallo Sparta Praga in questa settimana. Nella prima uscita la squadra ceca ha vinto per 2-0 contro lo Stoccarda Kamenovic parte titolare e, a sorpresa, con la fascia di capitano al braccio. Nel secondo test contro il Salisburgo, invece, è arrivata una sconfitta per 2-1 con il terzino che non ha preso parte al match.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Perde 0-2 lo Sporting Gijon sul campo del Racing Santander. Jony, tornato tra i convocati, parte dalla panchina per subentrare al 46'. Sfortunato l'esterno che, dopo 10', sfiora il gol dell'1-2 con un bel colpo di testa che si stampa sul palo.

DURMISI (Leganes) - Sconfitta di misura per il Leganes contro l'Albacete. Durmisi è nella lista degli indisponibili a causa di un acciacco fisico che lo ha costretto a saltare il secondo match consecutivo.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Torna il campionato di Serie A brasiliana e il San Paolo affronta la prima giornata del 'Paulista' contro l'Ituano pareggiando per 0-0. Non è tra i convocati Andre Anderson, ormai fuori dai piani di Ceni e sempre più vicino all'addio. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)