Gossip | Chiara Nasti ostenta la sua magrezza dopo il parto? “Sono più magra di prima”

Fonte: Tuttogossipnews.it

Chiara Nasti, influencer e moglie di Mattia Zaccagni, non sa cosa siano i chili di troppo. Dopo aver dato alla luce il suo primogenito Thiago, ha immediatamente fatto sfoggio della sua impeccabile silhouette post partum. Su Instagram, infatti, è esplosa una polemica non indifferente. Per silenziare la curiosità dei suoi 2 milioni di followers, Chiara Nasti ha spiegato come ha perso i chili in eccesso acquisiti con la gravidanza:CLICCA TRA LE FRECCE PER > CHIARA NASTI E LA MAGREZZA POST PARTO <