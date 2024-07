Gossip, dall’Argentina: “Icardi depresso. Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg”

Fonte: Tuttogossipnews.it

Non è un momento facile per Mauro Icardi. Il giocatore del Galatasaray, dopo la separazione da Wanda Nara non starebbe nelle migliori condizioni sentimentali. Secondo quanto riportano i media argentini, infatti, la dirigenza e i tifosi del Galatasaray sarebbero preoccupati per lo stato emotivo e fisico...CLICCA TRA LE FRECCE PER > ICARDI WANDA NARA <