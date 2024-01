Gossip | L'ex obiettivo della Lazio va in gol con la stella dei reality: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nell'estate del 2022 il suo nome è stato accostato con insistenza alla Lazio. Il suo nome era stato segnalato da Igli Tare e accontentava anche Maurizio Sarri, ma le richieste di Corsi hanno impedito qualsiasi operazione. Guglielmo Vicario è rimasto così all'Empoli per poi volare nell'estate del 2023 in Premier League per indossare la maglia del Tottenham. Il portiere sta facendo bene e si è messo in mostra. In queste ore il suo nome riemerge , ma non per questioni di campo. Il gossip fa da padrone e vedrebbe il portiere innamorato con una delle stelle dei reality della tv italiana. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

