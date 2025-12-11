GOSSIP | Verdone e le frasi su Gasperini: "Non te voglio vede'"
11.12.2025 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Carlo Verdone è stato ospite nel podcast di Giacomo Poretti. Una chiacchierata tra attori, che ha preso ad un certo punto una deriva calcistica. A Verdone Poretti ha chiesto di Gasperini, allenatore della sua squadra del cuore, la Roma: "Se è stato subito amore a prima vista? Macché? Quando si è sparsa la voce di Gasperini..." CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTCOLO COMPLETO > VERDONE <
Elena Bravetti
