Gran Galà Calcio ADiCoSp, Giacchetta: “Valeri? Si è reinventato. Alla Lazio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso il Gran Galà del Calcio e tra i vari ospiti è presente anche il direttore sportivo della Cremonese. Intervenuto a Tv Play, Simone Giacchetta si è soffermato su Valeri. A proposito della possibilità di vederlo ancora in Serie A, ha affermato: “Valeri sicuramente non è più giovanissimo, merita un’attenzione particolare per quello che sta facendo. In quel ruolo poi abbiamo giovani che stanno crescendo. Ci sono diversi giovani calciatori che possono fare il loro percorso in Serie A, ci sono quelli che passano dalla porta principale, che crescono in Primavera e che poi restano nella loro squadra o poi vanno in prestito in altre squadre di A. Valeri è uno di quelli che è rimasto nel percorso inizialmente, nelle giovanili della Lazio, poi è andato a crescere tra i dilettanti, si è dovuto reinventare in un altro ruolo e ha dovuto vincere il campionato con la Cremonese, perché nessuno in A lo aveva scelto quando era al Cesena. Se resta? Penso in ogni caso resterà in A, gioca in un ruolo anche scoperto. Per ora è della Cremonese, ma penso possa piacere a diversi club”.

