Gran Galà del Calcio ADiCoSp, tra i premiati un biancoceleste: i dettagli

Torna il Gran Galà del Calcio ADiCoS. Lunedì 17 aprile, il Radisson Blu GHR Hotel ai Parioli ospiterà la quinta edizione dell’evento in cui saranno premiati i migliori direttori sportivi della stagione appena trascorsa. Non solo, sarà consegnato anche il premio ‘Daniel Guerini’, promessa della Lazio scomparso il 4 marzo del 2021. Ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono stati svelati i nomi dei vincitori e tra questi, c’è un biancoceleste. È Matteo Cancellieri che però riceverà il riconoscimento come ‘miglior Giovane’ per quanto fatto con la maglia dell’Hellas Verona. Di seguito la lista completa

• Pierpaolo Marino - Premio Franco Janich “alla Carriera” (Udinese)

• Pietro Accardi - Premio Franco Janich “miglior Direttore Sportivo Serie A (Empoli)

• Simone Giacchetta - Premio Franco Janich “miglior Direttore Sportivo Serie B” (Cremonese)

• Paolo Bravo - Premio Franco Janich “miglior Direttore Sportivo Serie C” (Sudtirol)

• Marcello Serratore - Premio Franco Janich “miglior Direttore Sportivo Futsal” (Feldi Eboli)

• Michele Sebastiani - Premio Franco Janich “miglior Segretario Sportivo Professionista” (Spal)

• Pasquale Paladino - Premio Franco Janich “miglior Segretario Sportivo Dilettante” (Caldiero Terme)

• Giuseppe Pasini - Premio Speciale Franco Janich (Feralpisalo)

• Matteo Cancellieri - Premio Daniel Guerini “miglior Giovane” (Hellas Verona)

• Cristian Volpato - Premio Daniel Guerini “miglior Under 19” (As Roma)

• Wisdom Amey - Premio Daniel Guerini “miglior Under 17” (Bologna)

• Alessio Guerini - Premio Daniel Guerini “miglior Giovane Futsal” (Ss Lazio Calcio A 5)

• Vincenzo Vergine - Premio Daniel Guerini “miglior Responsabile Settore Giovanile” (As Roma)

• Alberto De Rossi - Premio Daniel Guerini “miglior Allenatore Settore Giovanile” (As Roma)

• Massimiliano Bellarte - Premio Daniel Guerini “miglior Allenatore Futsal” (Italia Under 19)

• Demetrio Albertini - Premio Speciale Daniel Guerini

• Jacopo Volpi - Premio Adicosp “stampa E Tv”

• Fabio Massimo Splendore - Premio Adicosp “stampa”

• Claudio Donatelli - Premio Adicosp “sport E Cultura”

• Antonio Candreva - Premio Rabona Mobile “miglior Goal” (Sampdoria)

• Giuseppe Giannini - Premio Rabona Mobile “miglior Goal Vintage” (As Roma)