Gravina: "La Supercoppa in Arabia Saudita mi rattrista. L'ideale sarebbe..."

"La Supercoppa? Sarebbe ideale giocarla all'Olimpico o a San Siro. Il calcio deve avere la capacità di trovare delle risorse alternative a queste modalità . Sradicare un evento sportivo mi rattrista". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione delle nuove maglie delle nazionali azzurre, in merito alla finale tra Milan e Inter in Arabia Saudita. "Capisco che c'è un momento di tensione finanziaria che porta a rincorrere obiettivi da ottenere.L'auspicio è di trovare un momento di equilibrio economico-finanziario che ci renda sereni e tranquilli, per coltivare il calcio nel nostro territorio".

