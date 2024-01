Gravina: "Riforme? La Serie A è molto attenta. Ci saranno incontri per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gabriele Gravina ha partecipato all'assemblea di Lega che si è tenuta in giornata a Milano, per parlare delle riforme. Il presidente della Figc, a margine della riunione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti commentando così gli argomenti presentati sul tavolo: "Oggi è stata una tappa di avvicinamento, un bellissimo confronto con uno scambio di riflessioni interessanti e importanti. Devo dire che vedo una Serie A particolarmente attenta e vogliosa di centrare nel miglior modo possibile un percorso legato ad progetto di evoluzione e di sviluppo del calcio italiano. E questo mi fa stare molto più tranquillo”.

“Riconoscendo alla Lega di A quella leadership declinata e dettata dalla sua capacità produttiva, non solo in termini economici finanziari, ma anche in termini di progettualità, sappiamo bene a cosa ci riferiamo, è chiaro che per noi il loro parere è fondamentale. Ci saranno ora una serie di incontri, confronti e l’auspicio è quello di arrivare ad un documento strategico condiviso il più possibile per permettere di lanciare un messaggio innovativo sulla riforma, ma soprattutto il messaggio più bello è quello di un atto di grande senso di responsabilità che ci consenta di evitare una sconfitta nel celebrare una assemblea straordinaria. Perché è la dimostrazione chiara di incapacità dell’organismo politico di non saper affrontare i problemi, quindi il contrario sarebbe un grande successo per il calcio italiano”.

