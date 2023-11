Graziani: "Derby con troppo tecnicismo. Giallo a Mancini? Non può condizionare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani del pareggio nel derby della Capitale tra Lazio e Roma, Ciccio Graziani è intervenuto a Retesport, dando un proprio commento sulla sfida, conclusa a reti bianche. Ecco le parole dell'ex calciatore: "È stato un derby con troppo tatticismo: gara con poche emozioni. Entrambe le squadre non hanno giocato per vincere. Paredes? Si pesta i piedi con Cristante: ad oggi preferisco l'italiano. L'ammonizione di Mancini non può condizionare l'andamento della gara".

